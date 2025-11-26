Etelässä on ihmetelty keskiviikkoiltana sakeaa sumua, joka on liukastanut teiden pinnat ja jalkakäytävät.
Tiellä liikkujat ovat saaneet tänään keskiviikkona liikkua pääkaupunkiseudulla kieli keskellä suuta, kun tienpinnat ovat olleet paikoin peilijäässä.
Näkyvyys on ollut paikon huono sakean sumun takia.
Sumu on tällä kertaa myös suuri syypää liukkauteen, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.
Sumuhavaintoja on tullut pääkaupunkiseudun lisäksi Lahdesta ja paikoin Lapista.
– Sumu muodostuu pienistä vesipisaroista, eli käytännössä sumupisaroista. Kun ilmassa on laajalti pakkasta ja sumupisarat osuvat kylmiin pakkaspintoihin, ne jäätyvät heti kiinni. Eli siitä tulee huurteisia, liukkaita pintoja, Salminen selvittää.