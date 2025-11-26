Sumuhavaintoja on tullut pääkaupunkiseudun lisäksi Lahdesta ja paikoin Lapista. Kuva on Helsingistä. Jukka Auramies

Osaan maata myrskylukemia

Sää muuttuu huomenna toisella tavalla hurjaan suuntaan, kun lounaistuuli voimistuu ja yltyy länsi- ja lounaisrannikolla jopa myrskylukemiin.

– Etelään tulee aamun ja aamupäivän aikana mereltä lumikuuroja ja kun kevyt lumi satelee jäisille pinnoille, se tekee siitä vielä liukkaamman. Siinä voivat virsu, tassut ja renkaat lipsua.