Säähän raju muutos – jopa yli 30 asteen pakkaset

Vuodenvaihde tuo talven takaisin Suomeen.

Kostea ja tihkusateinen sää saa uudenvuoden viikolla väistyä viimein pois talven alta.

– Tuulet kääntyvät puhaltamaan luoteesta kuivempaa ja kylmempää ilmaa ja sieltä saapuu pakkanen eteläänkin alkuviikon aikana, kertoo MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela.

– Auringonpaistettakin saadaan vihdoin ja viimein. En muista, että olisin nähnyt aurinkoa viikkoon ja olen kyllä ollut aika masentunut, Jokela paljastaa.

Auringon säteet piristävät lomailijoita ja arjen ahertajia jo maanantaista alkaen monin paikoin.

Etelässä ja lännessä lämpötila pysyy vielä plussan puolella, mutta viimeistään uudenvuodenaattona, tiistaina, pakkanen alkaa vähitellen kiristyä koko maassa. Mittari tipahtaa jo päivän aikana etelää myöten miinuksen puolelle.

– Päivä on laajalti poutainen. Lapissa on vähän pilvisempää ja lumisateitakin on liikkeellä, meteorologi sanoo.

Yli 30 asteen pakkaset

Vielä uudenvuodenpäivänä matalapaine voi tuoda etelään lunta jonkin verran, mutta tämän jälkeen viikko jatkuu poutaisena koko maassa.

Loppuviikon aikana pakkanen paukkuu koko Suomessa.

– Pohjoisessa ovat yli 30 asteen pakkaset taas mahdollisia. Pilvisyydestä riippuen 30 pakkasastetta voi tulla myös maan keskiosiin, mutta ainakin yli 20 pakkasastetta on luvassa, Jokela sanoo.

Myös etelässä täytyy pukea kerroksia päälle, sillä pakkanen nousee yli kymmeneen asteeseen viikonlopun aikana.