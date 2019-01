Nauti nyt, koska ensi viikolla tulee käänne säässä! "Eteläänkin saadaan tuntuvia pakkasia"

Maanantai on vielä sateinen ja pilvinen päivä, mutta tiistaina sää poutaantuu, ja aurinko paistaa todennäköisimmin lännessä.

– Lapissa tulee tiukempaa pakkasta, kun viikko etenee. On mahdollista, että eteläänkin saadaan tuntuvia pakkasia viikon puolivälin jälkeen.

Ensi viikolla rannikoilla voi sataa vettä

Mahdollisia sateita ei voi vielä tarkasti ennustaa, mutta Salmisen mukaan sade tulee ensi viikolla suuressa osassa maata lumena, jos on tullakseen.

– Jos lämpötila pääsee heilahtamaan plussan puolelle, niin kyllä siinä vettä tulee niskaan. Vesisadetta on luvassa todennäköisimmin lounaassa, etelässä ja länsirannikolla.

Tammikuu jatkuu tavanomaista kylmempänä

– Jos on vaihtelevaa säätä, joukossa on muutamia kylmempiä päiviä. Voi myös olla, että lämpötila on koko ajan keskimääräistä kylmempää.