Ensi viikolla yölämpötilat putoavat todennäköisesti etelässäkin pakkasen puolelle.
Sunnuntaipäivä on koko maassa mukavan aurinkoinen ja lämpötilat pysyttelevät tiukasti 10 ja 15 asteen välissä. Tuleva viikko tarjoilee sen sijaan jo pienen maistiaisen edessä siintävästä talvesta.
Pohjois-Suomeen on tiedossa kosteampaa keliä ja pilvisyyttä, mutta etelässä kirkas ja heikkotuulinen sää tekee öistä selvästi kylmempiä.
– Öisin voi olla pakkasta ja tien pinnat voivat mennä pakkaselle. Tässä on potentiaalia, että tulee ensimmäiset aamuliukkaudet, heittää MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Jopa talvirenkaat voivat tulla ensi viikolla tarpeeseen, mutta vain hetkellisesti, koska loppuviikosta korkeapaine väistyy ja lounaistuuli puhaltaa Suomeen sadealueita.
– Jos siinä tällainen kylmä kausi ja liukkaat tulee, niin se on tilapäistä.
Sademäärien osalta alkavasta viikosta on tulossa selvästi keskimääräistä kuivempi, joten hienot ulkoilusäät ovat saamassa jatkoa.