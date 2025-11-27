Sään osalta tiedossa on merkittävä lauhtuminen ja olosuhteet muuttuvat varsin vetisiksi.
Pakkanen on vaihtunut laajalti plussakeliksi. Isoin muutos tapahtui Torniossa, jossa oli aamuyöllä vielä 15 astetta pakkasta.
– Lämpötila nousi tunnissa yli 10 astetta ja tällä hetkellä siellä onkin jo plussaa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Puuskatuulet puhaltavat torstaina eteläpuolelta ja ne osuvat voimakkaimmin Länsi-Suomeen ja Lappiin.
Lauhtumista vauhdittaa Suomen yli pyyhkäisevät sadealueet, joista toinen osuu kohdalle tänään torstaina ja seuraava heti perjantaina.
Pohjois-Suomessa pyryttää torstai-illalla lunta, mutta lännessä sade tulee pitkälti vetenä alas.
Päivälämpötilat pysyvät perjantainakin tiukasti plussan puolella ja ainoastaan Lapissa nähdään pakkaslukemia. Lauantaina vesisateita on luvassa koko maassa.
– Sunnuntaina tuo mukanaan kuivempaa ja kylmempää ilmaa ennen kaikkea maan keskiosiin, mutta ensi viikko on lauha, Pouta summaa.