Välitunti+korona = kaaos? Näin sujuu välitunnin vietto peruskoulussa Espoossa

Olarin koulun pihalla käy kova kuhina, kun syyslukukauden ensimmäinen kouluviikko lähenee loppuaan. 6b-luokan opettajan, Kirsi-Maaria Särömaan, mukaan kouluvuosi on lähtenyt käyntiin hienosti erikoisjärjestelyistä huolimatta.

– Oppilaat ovat iloisia ja huojentuneita siitä, että pääsivät takaisin kouluun. He nauttivat kavereiden näkemisestä, Särömaa kertoo.

Särömaa on koulun johtoryhmän jäsen ja on sen vuoksi ollut suunnittelemassa käytännön toimenpiteitä, joilla koronaviruksen leviäminen koulussa saadaan estettyä. Ensimmäisistä oppitunneista lähtien koululla on kerrattu muun muassa käsienpesua ja kulkusuuntia.