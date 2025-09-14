Tieto miljoonan ihmisen henkilötietojen vuodosta tuli Suomelle nopeasti, kertoo Kyberturvallisuuskeskus. Asiantuntija arvioi, että vuodettujen tietojen joukossa on todennäköisesti myös Ruotsissa asuvien suomalaisten tietoja.

Ruotsissa tapahtunutta mittavaa tietomurtoa on seurattu tarkasti myös Suomen viranomaisten parissa. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan se sai tiedon elokuun lopulla tapahtuneesta hyökkäyksestä nopeasti.

– Kyllä tiedonvaihtoa Ruotsin kollegoiden kanssa käytiin, ja olimme tietoisia tapahtuma-aikaan tästä. Ruotsin mittakaavalla ja Suomeen verrattuna kyse on hyvin vakavasta tietomurrosta, sanoo tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi sunnuntaina, että rikolliset olivat saaneet käsiinsä yli miljoonan ihmisen henkilötiedot. Tietomurto tapahtui henkilöstöhallintoa etenkin kunnille tarjoavan Miljödata-yhtiön palvelun kautta.

Tekijäksi ilmoittautui hakkeriryhmä, joka vaati ensin lunnaita ja julkaisi sitten henkilötietoja ja osoitteita pimeässä verkossa.

Kyberturvallisuuskeskuksesta arvioidaan, että joukossa on todennäköisesti myös suomalaisten henkilötietoja.

– Kuitenkin puhutaan miljoonan henkilön tiedoista, ja Ruotsissa asuu huomattava määrä suomalaisia. Vielä tästä ei ole tarkempaa tietoa, mutta on todennäköistä, että niihin myös suomalaisia kuuluisi, Kokkola sanoo.

Lue lisää aiheesta: Katastrofi Ruotsissa: Jopa miljoonan ihmisen tiedot vuodettu pimeään verkkoon

Suomi on kyberturvallisuuden kärkeä, mutta suojauksia on päivitettävä jatkuvasti

Kyberturvallisuuskeskus on varoittanut viime vuosina yrityksiä ja julkisia toimijoita etenkin niin sanottujen reunalaitteiden haavoittuvuuksista. Kyse on esimerkiksi VPN-yhteyksistä, joilla työntekijät ovat yhteydessä verkon kautta työnantajansa järjestelmiin.

Suomi lukeutuu Kokkolan mukaan kyberturvallisuuden edelläkävijöihin.

– Sinänsä täällä ollaan kyllä todella varautuneita, mutta tämä kenttä muuttuu jatkuvasti todella nopealla tahdilla, niin ei voida sulkea pois, etteikö vastaavanlaisia tapauksia myöskin Suomessa ilmenisi, hän sanoo.

Kyberturvallisuuskeskus tekee ennalta ehkäisevää varautumistyötä ja pyrkii kasvattamaan valppautta ja tietoutta, jotta Ruotsin kaltaisilta tapahtumilta vältyttäisiin. Suuri vastuu on myös eri organisaatioiden tietohallintoyksiköillä ja verkkoinfrastruktuurista vastaavilla.

Myös tavallisen kansalaisen on hyvä olla tietoinen kyberhyökkäysten uhasta, joka on viime vuosina lisääntynyt.

– Tämä vaikuttaa niin kotiverkkoihin kuin organisaatioihin. Ja tästä tietoisuus on todella tärkeää. Kaikkien suomalaisten on hyvä olla kartalla, minkälaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja meillä on käytössä, ja että miten ne pysyvät ajan tasalla, Kokkola toteaa.