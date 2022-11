Mikko Hyppönen MTV:lle: Yli 200 000 suomalaista koskeneen tietovuodon kaltaisia hyökkäyksiä on vaikea estää kokonaan

Vuodetuissa tiedoissa on käyttäjien nimiä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Vaikka tietoja on vuodettu paljon, asia saattaa kuulostaa pahemmalta kuin se todellisuudessa onkaan.

Tietoja hankittu "skreippaamalla"

Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppösen mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että kyseessä ei ole varsinainen hakkerointi tai tietomurto . Hänen mukaansa LinkedIn-tietovuodossa käyttäjien tietoja on kerätty ”skreippaamalla”.

Tämä tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa LinkedInistä saadaan automatiikan avulla tietoja, jotka eivät välttämättä näy muille käyttäjille. Eli kyse on tiedoista, jotka käyttäjä on itse syöttänyt järjestelmään, mutta jotka eivät välttämättä näy muille käyttäjille.

– Ja hyökkääjällehän on eduksi se, että se tietää ihmisestä jotain muutakin kuin vain sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron. Tässä tapauksessa hyökkääjä tietää nimen ja työpaikan, hän listaa.

Tällaisia tietovuotoja on hankala estää kokonaan

F-Secure kertoman mukaan yritys on ollut yhteydessä asiakkaisiinsa, joiden tietoja on LinkedIn-tietovuodon yhteydessä vuodettu hakkerifoorumille.

– Ehkä kaikkein tärkeintä on olla hereillä ja tietoinen siitä, että tällainen on nyt päällä ja on ehkä todennäköisempää, että tällaisia huijausviestejä tulee tavallista enemmän sähköpostiin tai puhelimeen, hän toteaa.