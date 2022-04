Ukrainassa jo leviävät haittaohjelmat suurin uhka myös Suomelle: Tuhoavat datan heti

Suomeen tähän mennessä kohdistuneet verkkohyökkäykset ovat olleet Digi- ja väestötietoviraston johtavan asiantuntijan Kimmo Rouskun mukaan niin sanotusti harmittomia, mutta hyökkäysten uusista muodoista ei kellään ole vielä tietoa, ja niihinkin on varauduttava.

– Huolestuttavin asia on se, että Ukrainaan on toimitettu haittaohjelmia, joiden tehtävänä on hävittää dataa suoraan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun haittaohjelma pääsee tietojärjestelmään tai tietokoneeseen kiinni, se tuhoaa heti koneen.