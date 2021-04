Tämä kaikki historiallisen isosta tietovuodosta tiedetään – asiantuntija moittii Facebookia leväperäisyydestä: "Kulttuuri yrityksen sisällä on lapsekasta ja nörttihenkistä"

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan tietovuodon taustalla oleva hakkeri on käyttänyt hyödykseen Facebookin haavoittuvuutta ja hakkerin saaliiksi on jäänyt valtava määrä hajanaista tietoa.

Historian suurimpia tietovuotoja

Vielä toistaiseksi ei tiedetä, miksi tietokanta on ladattu kaikkien saataville. Järvinen spekuloi, että motiivina on voinut olla kiusanteko tai sitten tietokannalla ei ole nähty enää kaupallista hyötyä.

– On ollut vielä suurempia määrällisesti, mutta tässä tapauksessa merkittävää on se, että vuodettuja tietoja on yli sadasta maasta, niitä on yli 500 miljoonaa, Järvinen perustelee.