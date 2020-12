Kuvat ja videot todistavat: Sadat juhlijat kokoontuivat Meksikon suosittuun lomakohteeseen koronasta huolimatta – osoittautui viruslingoksi

Meksikossa Tulumissa, Karibianmeren rannalla, järjestettiin marraskuun puolivälin tienoilla viisipäiväinen Art With Me -festivaali, johon osallistui satoja juhlijoita eri maista.

Näin tapahtumassa ollut perustelee osallistumistaan

– On selvää, että kukaan ei käytä maskia, koska olet rannalla. Kun olet juhlimassa, et ajattele, että voisit sairastua, pohtii 40-vuotias Marlene Góngora, joka vietti festivaaleilla kolme päivää.

– On niitä, jotka eivät halua lähteä kotoaan minnekään ja elää. Sitten on niitä, jotka haluavat lähteä ulos ja elää elämäänsä ja laittaa koronan sivuun. Me lukeudumme jälkimmäiseen, hän jatkaa.

Tapahtumassa esiintynyt tanskalainen DJ Be Svendsen sanoo, että on kuullut useista juhlista peräisin olevista tartunnoista tapahtuman jälkeen.

Myös Tulumin sairaalan järjestelmävalvoja toteaa Yahoolle, että useat Art With Me -tapahtumaan osallistuneet ihmiset ovat hakeutuneet hoitoon koronavirustartunnan vuoksi. Myös Yhdysvalloissa todetuilla tartunnoilla on ollut yhteys Art With Me -tapahtumaan.