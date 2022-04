Mariupolissa ukrainalaisjoukoilta loppumassa ammukset ja ruoka – "Ne, joilla on vielä raajat tallella, palaavat taistelemaan"

”Meidät katsotaan jo menetetyksi”

– Ne, joilla on vielä raajat tallella, palaavat taistelemaan. Jalkaväki on kaatunut ja tulitaisteluita käyvät nyt tykkimiehet, ilmatorjunta, radistit, autonkuljettajat, kokit ja jopa soittokunta, päivityksessä sanottiin.

Mariupol jaettu kahtia

The Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan sunnuntaina Venäjän joukot onnistuivat ottamaan haltuunsa alueen Mariupolin keskustasta rannikolle.