Sipoolainen Tornbjörn kehitti idean, jonka ansiosta joulukuusi ei pääty loppiaisena roskalavalle – nyt asiakkaalla on mahdollista saada sama puu vuodesta toiseen

Tornbjörn Granberg vuokraa ihmisille joulukuusia ja istuttaa ne jälleen maahan Sipoon Gesterbyssä sijaitsevalle pellolle ensi vuoden juhlakautta varten. Viime jouluna lähes kolmekymmentä vuokrapuuta vietti joulun kotipeltonsa ulkopuolella. Yrittäjän mukaan toiminta on vasta kokeiluasteella, mutta asiakkaat ovat ottaneet uuden konseptin hyvin vastaan.

– Bongasin jutun netistä brittiläisestä kuusivuokraajasta, joilla toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Toki heillä ei ole samanlaista suomalaista talvea haasteineen. Mutta ajattelin, että lähdetään kokeilemaan, Granberg kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Vuokrakuusta ei Granbergin mukaan tarvitse hoitaa tavallista viherkasvia kummemmin. Tärkeintä kuusiyrittäjän mukaan on pitää huolta kuusen vedentarpeesta.

– Kunhan kastelee ja pitää mullan kosteana, niin kaikki sujuu hyvin. Tänä jouluna ihmiset ovat kuitenkin hieman kastelleet vuokrakuusia liikaa. Mutta ainoa ohje tällä hetkellä on, että kunhan ei päästä kuusta kuivaksi, niin ongelmia ei pitäisi tulla, Granberg kertoo.

Granberg kertoo yllättyneensä, kuinka hyvinvoivia suurin osa asiakkailta palautetuista kuusista on.

– Olin vähän varustautunut siihen että noin 50 prosenttia kuusista palautuisi hyväkuntoisina takaisin. Mutta suurin osa kuusista on ihan loistokunnossa vielä, Granberg iloitsee.

Koska kyseessä on vielä toistaiseksi kokeilu, vuokrakuusen hakijat eivät saa matkaansa kirjallisia ohjeita. Granbergin mukaan konseptia kehitellään jo tulevaa sesonkia varten.

Asiakkaat antavat vuokrapuille nimiä



Granberg kertoo, että ihmiset ovat kiintyneet kuusiinsa jopa niin paljon, että osa on antanut vuokrapuullensa nimen.

– Olen laittanut joihinkin kuusin nimet valmiiksi, että asiakas saa ensi jouluna saman kuusen kotiinsa. Tämä on nyt minun tehtävä pitää kuuset kunnossa ensi joulua varten. Kuusia trimmataan ja hieman putsataan, että ne ovat sitten taas jouluisemman näköisiä, Granberg toteaa.

Vuokrakuusien määrä kasvaa tulevaisuudessa

Viime jouluna Granberg vuokrasi asiakkaille yhteensä 29 joulukuusta. Miehen mukaan määrä on sopiva yhdelle henkilölle hoidettavaksi, mutta toimintaa kehitetään tulevaisuutta varten.

– Yhden kuusen pidin itselläni. Tässä määrässä on ollut ihan tarpeeksi työtä yhdelle ihmiselle kuskata niitä asiakkaille ympäri pääkaupunkiseutua. Nyt on suunnitteluvaihe ja tästä on kuitenkin tullut niin iso hitti, että laitetaan ensi vuonna enemmän kuusia liikkeelle. En vielä osaa arvioida tarkkaa määrää tai sitä, miten niitä toimitetaan asiakkaille, Granberg valaisee.