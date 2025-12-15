Käynnistynyt viikko tarjoaa sateista ja lauhaa säätä. Joulua vietetään pääosin kuivissa ja vähälumisissa olosuhteissa.
Viime yö toi mukanaan lumisateita lähes etelärannikkoa myöten, mutta plussakelin myötä maa ei pysy valkoisena kauaa. Idässä lumisateita tulee vielä aamupäivän aikana lisää.
Viikko alkaa maan etelä- ja länsiosassa vesisateilla. Itä-Suomessakin pakkasasteet vaihtuvat plussakeliksi jo maanantai-iltaan mennessä.
– Lämpötilan nollaraja on kipuamassa Lapin eteläreunalle asti ja ainoastaan Lappi pysyy varmimmin pakkasen puolella, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.
Pohjois-Suomea lukuun ottamatta viikko jatkuu lähes koko maassa pääosin lauhana ja sateisena aina lauantaihin saakka.
Sunnuntaina Suomen länsipuolella oleva korkeapaine alkaa kuitenkin vahvistua.
– Se kääntää tuulensuunnan puhaltamaan luoteesta ja meillä vallitsee kuivempi säätyyppi. Tämä viikko on kuitenkin selvästi keskimääräistä lämpöisempi, Rintaniemi toteaa.
Jouluviikoksi on laajalti luvassa kuivaa keliä. Maan pohjoisosaa lukuun ottamatta lämpötila pysyy nollan tuntumassa.