Kuusinkijoki virtaa jälleen vapaana – ensi kertaa sitten 1950-luvun

Yksityiset tukijat ja yritykset rahoittivat yli puolet hankkeen kustannuksista.

Kuusamon Kuusinkijoki on palautettu luonnontilaan yli 70 vuoden tauon jälkeen.

Viisi miljoonaa euroa maksanut ennallistamishanke toteutettiin yhteistyönä valtion, paikallisten toimijoiden ja yksityisten rahoittajien välillä.

Lopputulosta pidetään esimerkkinä siitä, miten suuria kunnostusprojekteja voidaan Suomessa toteuttaa.

Myllykosken voimalaitoksen ohittaminen avasi vaelluskaloille noin 400 kilometriä uusia kutualueita. Kyseessä on Suomen suurin lajissaan toteutettu ennallistamishanke.

– Jos emme ryhdy näihin hankkeisiin, joissa korjataan menneisyyden virheitä, niin ei luonto pärjää emmekä me pärjää, toteaa Ilkka Herlin, yksi hankkeen merkittävistä rahoittajista.

Yksityiset tukijat ja yritykset rahoittivat yli puolet hankkeen kustannuksista. Työ on kuitenkin vielä pahasti kesken. Suomen luonnossa on edessä valtava ennallistamisurakka.

– Meillä on näitä isoja tekoja vielä edessä paljon. Meidän pitää saada metsistä ja soilta hiilen, typen ja fosforin valuminen vesistöihin loppumaan, sanoo Kuusinki kuntoon ry:n puheenjohtaja Matti Aikio.