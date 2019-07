Lohijoki sai Jasper Pääkkösen hyppimään tänään riemunhyppyjä: "Ihan oikeasti tapahtunut jotain poikkeuksellista"

– Hiitolanjoki virtaa Suomen puolella alle 10 kilometrin pätkän ja Venäjän puolella 45 kilometria, ennen kuin laskee Laatokkaan. Venäjän puolella ei ole vesivoimalaitoksia, mutta Suomen puolella on kolme kappaletta, jotka estävät äärimmäisen uhanalaisen Laatokan järvilohen nousun tärkeimmille kutualueilleen, Pääkkönen selventää hanketta.

– Samalla kun nämä padot on rakennettu, on menetetty isoja tärkeitä koskia ja koko jokiluontoon liittyvä tärkeä ekosysteemi.

Haaveissa jo pitkään



Pääkkösen mukaan patojen purkamisesta on puhuttu harrastajien keskuudessa useampia kymmeniä vuosia, mutta sitä on pidetty lähinnä kaukaisena haaveena. Nyt muutaman vuoden sisään aihetta on hänen mukaansa ”väläytelty” enemmän tosissaan.