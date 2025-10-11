Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry järjesti viikonloppuna hiirinäyttelyn. Lemmikkiluokassa voi saada esimerkiksi tupsuturpa, prinsessa tai seminudisti -palkinnon. Virallinen luokka on sitten vähän vakavampi juttu.

Hiirituomari Meri Orrainen katsoo hiiriä tarkkaavaisena ja kertoo, että esimerkiksi seuraavat asiat pitää huomioida näyttelyssä.



– Korvien koko, asento ja suoruus. Minkälainen pää ja minkälaiset silmät. Tästä väristä katsotaan punaisuuden sävyä, onko mustia karvoja seassa tasaisesti.



– Ovatko häntä, jalat ja korvat oikeaa väriä. Tietysti yleistä käsiteltävyyttä ja terveyttä katsotaan myös, Orrainen kertoo.

Hiirinäyttelyssä hiiriä arvioidaan useilla eri kriteereillä. Hiirituomari Meri Orrainen vasemmalla.MTV

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry varapuheenjohtaja ja hiirikasvattaja Satu Karhumaa sanoo, että hiirissä kiinnostaa niiden monipuolisuus.



– Hiirissä on todella paljon eri värejä, todella paljon eri turkkimuunnoksia ja ihan käsittämätön määrä erilaisia kombinaatioita.

Pitkäkarvainen näyttelyyn osallistuja.MTV

Turkeissa voi olla useampaa eri kiharaa tai sitten hiiri voi olla ihan kalju.

– Kunhan perusluonne on hyvä, ne ovat myös rauhallisia ja kilttejä käsitellä, Karhumaa kuvailee.

Ihmiset voivat aluksi ihmetellä sitä, että lemmikkinä on hiiriä. Saati sitten sitä, että hiiriä on sata, ja niillä on oma huone.



– En välttämättä kerro, että niitä on sata. Kerron vain, että minulla on hiiriä, Satu Karhumaa nauraa.

Vilpittömiä ja hyväntahtoisia

Anna Pärnänen myöntää hurahtaneensa hiiriin. Hänen olkapäillään pyörii Elviira, Leimu, Lumous ja Kerttuli.



– Tämä on niin rentouttavaa. Maailman huolet unohtuvat, Pärnänen hymyilee.



– Hiirihän on hyvin utelias. Annat heille vaahteranlehden tai vessapaperirullan, niin se on kuin Linnanmäki, Pärnänen kuvailee.



– Siitä tulee paljon iloa heille. Sitä on ihana katsoa. Samalla itselle tulee hyvä mieli.