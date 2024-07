Kuusihenkisen perheen koti tuhoutui tulipalossa – Janita-äiti on kiitollinen kaikesta avusta, mutta vihaviestit järkyttävät

Suku ja tuntemattomat ihmiset riensivät apuun

– Pääsimme siskoni luokse viikonlopuksi ja veljeni lähti samoin tein Tampereelta auttamaan meitä. Myös mieheni perhe on tarjonnut meille mahdollisuutta yöpyä kodissaan sekä antanut meille vaatteita ja rahaa akuutimpaan hätään.

Janita kertoo olevansa hämmästynyt siitä, miten paljon apua perhe on saanut sosiaalipalveluista.

– Saamme Suomessa olla todella kiitollisia siitä, että tällaista apua on saatavilla.

Lisäksi perhe on saanut apua seurakunnalta, ja myös monet tuntemattomat yksityishenkilöt ovat auttaneet perhettä esimerkiksi antamalla heille vaatteita.

Läheiset ovat kuitenkin muistuttaneet, että apu on syytä ottaa vastaan. Eihän kuusihenkiselle perheelle jäänyt palon jälkeen yhtään mitään.

Perhe on joutunut rasismin kohteeksi

Janita kertoo, että siinä missä suurin osa ihmisistä on tarjonnut pyyteettömästi apuaan, on perheen tilanne tuonut vastaan sen tosiasian, ettei rasismi ole kadonnut Suomesta.

– On pysäyttävää, että tällaisen hädän hetkellä annetaan rodun vaikuttaa siihen, miten ihmisiä kohdellaan.

Janita ymmärtää, että keräys saattaa herättää epäilyksiä ihmisissä. Hän on silti pettynyt.

– Olen pettynyt ihmisten käytökseen, koska alusta saakka keräyksellemme on ollut lupa poliisilta ja kaikki vaadittavat tiedot esillä julkisesti.

Osa ihmisistä on myös kommentoinut keräykselle asetettua tavoitesummaa, joka on 10 000 euroa.

– Monen mielestä summa on liian suuri. Onhan se paljon rahaa, mutta pitää muistaa, että se on vain keräyksen katto. Kun miettii, että joudumme ostamaan tai etsimään lahjoituksista aivan kaiken, mitä kotiin tarvitaan, on 10 000 euroa äkkiä jopa aika pieni määrä rahaa.