Nämä piirteet Kuumaa-yhtyeen jäsenet ottaisivat toisiltaan: "Sitä kadehdin"

Kuumaa-yhtye viettää ensi vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Yhtyeen jäsenet laulaja Johannes Brotherus ja basisti Aarni Soivio ovat tunteneet toisensa alakoulusta asti, ja rumpali Jonttu Luhtavaara on liittynyt remmiin mukaan lukiossa.

Viiden jälkeen -ohjelmassa Mikko Suursalmi kysyi kolmikolta, minkä piirteen he ottaisivat toisiltaan, jos se olisi mahdollista.

Kaikilla oli kysymykseen selvä vastaus.

– Johannekselta ottaisin sanavalmiuden ja tuon hiuskiehkuran. Jontulta ottaisin lungin elämänasenteen. Sitä kadehdin, Soivio kiteytti.

– Aarnilta ottaisin lapiollisen johdonmukaisuutta. Olen usein vähän sählä. Ja Jontulta ottaisin kyvyn innostua asioista uhkarohkeasti, Brotherus sanoi.

– Aarnilta ottaisin rauhan. Minusta tuntuu, että Aarni pystyy lähestymään mitä tahansa tilannetta sellaisella rauhallisella mielentilalla ja otteella. Johannekselta ottaisin tuon sinun akkuvarastosi. Jos minulla on välillä patterit alhaalla, niin Johanneksella ei ole ikinä. En tiedä, miten se on mahdollista, mutta lainaisin mielelläni, Luhtavaara jatkoi.

Kuumaa-yhtye aloittaa 10-vuotisjuhlakiertueensa helmikuussa 2026 Oulusta.

19:05 Kuumaa-yhtyeen jäsenet haluavat, että keikoilla nähdyt ja kuullut asiat vaikuttavat heihin.