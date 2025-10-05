Mari-Prinsessa Ståhlhammar seuraa veljensä Jonttu Luhtavaaran uraa valtavalla ylpeydellä.

Radio NRJ:n uuteen aamukokoonpanoon kuuluva juontaja, vaikuttaja ja meikkitaiteilija Mari-Prinsessa Ståhlhammar ei ole perheensä ainoa julkisuudesta tuttu henkilö. Hänen veljensä on valtavaa suosiota nauttivan Kuumaa-yhtyeen rumpali Jonttu Luhtavaara.

Ståhlhammar on seurannut veljensä uraa ja tämän yhtyeen nousukiitoa valtavalla ylpeydellä. Hän on tehnyt yhtyeen jäsenten kanssa töitä heidän taustatiimissään miltei vuosikymmenen.

– Myös muista yhtyeen jäsenistä ja tiimistä on tullut minulle hirveän tärkeitä tyyppejä. Olen ihan ensimmäisistä promokuvista asti saanut käydä puuteroimassa heidän neniään, hän kertoo MTV Uutisille.

– Onhan se ollut jännittävää katsoa vierestä sieltä saakka, kun yhtyeellä ei vielä ensimmäisen keikan aikaan ollut nimeä, ja nyt olin Meripuiston keikalla ja katsoin, kun koko puisto kiljui heidän biisiensä tahtiin, hän jatkaa.

Ståhlhammar oli mukana yhtyeen areenakiertueella viime vuonna. Jokainen kiertueen konsertti nosti kyyneleet hänen silmiinsä.

– Hän on minulle pieni pikkuveli, ja nyt hän on tuolla ihan rokkistarana. Se on ihan super hienoa. Olen etuoikeutettu, kun saan katsoa sitä noin läheltä ja näen, miten se tiimi toimii ja mitä sen taustalla tapahtuu, hän sanoo.

Luhtavaaran, laulaja Johannes Brotheruksen ja basisti Aarni Soivion muodostama Kuumaa-yhtye on noussut muutamassa vuodessa yhdeksi Suomen suosituimmista. Kuumaa on palkittu Emma-gaalassa vuoden yhtyeenä kolmena peräkkäisenä vuotena.

Kuumaa tunnetaan paitsi musiikistaan, myös vannoutuneesta ja valtavasta fanikunnastaan. Yhtyeen taustatiimin jäsenenä myös Ståhlhammar on saanut osansa fanien ihailusta. Kohtaamiset ovat hänen mukaansa olleet ihania.

– On ollut ihanaa, kun keikoilla fanit tulevat moikkaamaan ja ovat niin ihania lapsilleni. On muutamia (Kuumaa-faneja), jotka ovat "fanittaneet" myös minua. Minusta on tehty TikTokiin videoita ja minulle on lähetetty välillä kirjeitä. Se tuntuu tosi hassulta, hän sanoo.

– Fanittaminen on mielestäni tosi hieno kulttuuri. Toivon aina, että faniyhteisön sisällä ei alettaisi kääntymään toisia vastaan, koska fanitus tuo ihan hirveästi kavereita ja sisältöä elämään. Se on aika vanha perinne, ja mielestäni on upeaa, että se elää edelleen. Ilolla seuraan sitä vierestä ja fiilistelen.