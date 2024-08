Järjestö: Stora Enso tuhosi herkän metsäalueen Ruotsissa: yli 300-vuotisia puita ja rauhoitettuja lajeja

Metsäjätin toiminnasta on tehty rikosilmoitus poliisille. Järjestö kertoi asiasta 3. elokuuta.

Suojelijat käärmeissään

Dalaranan luonnonsuojeluyhdistyksen edustaja Philip Weiss sanoo, että kyse on selvästi ympäristörikoksesta.

– Ottaen huomioon tapahtumapaikan läheltä löytämämme lajit, kyseessä on metsä, jossa ei saa tehdä hakkuita ei Ruotsin eikä EU-lainsäädännön perusteella.

– Ruotsin metsähallitus on taho, jonka tehtävä olisi kertoa tästä polisiille, mutta harvoin he toimivat niin. Heillä on tärkeyslistallaan muita asioita. Yleensä tutkimusten teko jää järjestöjen harteille.