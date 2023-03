Kuudella kymmenestä suomalaisvauvasta on sairauskuluvakuutus – "Ovat tavallaan tuplavakuutettuja"

Uuden FinLapset-tutkimuksen mukaan kuudella kymmenestä vauvasta Suomessa oli vuonna 2020 sairauskuluvakuutus. Vakuutusinto hiipuu hieman lapsen kasvaessa ja nelivuotiailla osuus on jo pienempi. Vakuutusten määrä kaikkiaan on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla.

– Se on aika paljon siihen nähden, että nämä vakuutukset ovat tulleet markkinoille vasta 1980-luvulla eli alle kahdessa sukupolvessa se osuus on noussut nollasta 60 prosenttiin. Tietysti se on siinäkin mielessä aika iso luku, että kaikki lapset ovat joka tapauksessa vakuutettuja tämän julkisen systeemin kautta eli 60 prosenttia on tavallaan tuplavakuutettuja.