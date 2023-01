Tervakankaiden perhe käy yksityisellä lääkäriasemalla lähes kerran kuussa – lasten sairausvakuutusten suosio hurjassa kasvussa

Tervakankaan perhe tuli lääkärikäynnille tarkistamaan, että pienen Venlan korvatulehdus on parantunut. Niin Venlan kuin isosisko Alinan sairausvakuutus hankittiin jo raskausaikana.

– Kyllä sitä on melkein kuukausittain käytetty eli kyllä sille on käyttöä, Mika Tervakangas sanoo.

Tervakankaan perhe voi viettää viikonloppua hyvillä mielin. Venlan korva on parantunut.

Hittituotteen määrä kasvussa

Lasten sairausvakuutus on ollut vakuutusyhtiöiden hittituote jo vuosikymmeniä.

Yksityisen puolen tarkoitus on täydentää julkista, mutta julkisen terveydenhuollon kriisi on lisännyt huolta hoitoon pääsystä.

Samanlainen kehitys on koettu Pohjola Vakuutuksessa.

– Lapsille myytävien vakuutusten määrän kasvu on jatkunut ja tietyllä tavalla voimistunut. Kasvu on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka syntyvyys on laskenutkin, Pohjola Vakuutuksen Business Lead Atte Erkamo kertoo.