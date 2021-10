Kurre Westerlund saapui Tanssii Tähtien Kanssa -lähetykseen Jenna-rakkaansa kanssa

Tähtitanssijat ja suomalaisartistit yhdistävät voimansa suorassa Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä sunnuntaina 31. lokakuuta. MTV Uutiset Live on tapahtumassa paikan päällä haastattelemassa lähetyksen tähtiä ja vieraita pressitilaisuudessa.

– Ennen kaikkea hyväntarkoituksen takia ollaan täällä. Halutaan tukea ja olla hengessä mukana. On hienoa, että saadaan olla täällä, koska tää on aina hyvin järjestetty ja täällä on hienot puitteet, Westerlund kuvailee.