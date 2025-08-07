KuPS loikkasi kohti miljoonia euroja – edessä kuluttava koettelemus

Kuopion Palloseuran kesä jalkapallon eurokentillä jatkui suotuisissa merkeissä myöhään keskiviikkoiltana, kun KuPS kukisti vieraskentällä latvialaisen RFS:n maalein 2–1 ja hankki erinomaiset lähtökohdat Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen toiseen otteluun ensi viikon torstaiksi.

Jaakko Oksanen ja Mohamed Toure tekivät kuopiolaisten maalit ensimmäisellä puoliajalla. Barthelemy Diedhiou pani pelin jännäksi toisen puoliajan kavennusmaalillaan.

– Avausjakso oli meiltä erittäin vahva ja kontrolloitu. Toisella puoliajalla jouduimme hetkittäin puolustuskannalle, kun oma pallollinen peli hieman hajosi, mutta kokonaisuutena osoitimme, että pystymme hallitsemaan peliä myös kansainvälisellä tasolla, päävalmentaja Jarkko Wiss sanoi KuPSin verkkosivuilla.

Otteluruuhkaa

KuPS etenee melkoisessa otteluruuhkassa, kun pelit eurokentillä ovat sujuneet hyvin, ja kotimaisessa jalkapalloliigassa riittää myös pelattavaa. KuPS aiheutti muutoksia jalkapalloliigan ohjelmaan, kun 16. elokuuta pelattavaksi kaavailtu KuPS–Inter ja 23. elokuuta pelattavaksi kaavailtu Jaro–KuPS siirtyivät molemmat päivällä eteenpäin kuopiolaisten eurokiireiden takia.

Päävalmentaja Wissillä oli suunnitelma selvillä RFS-voiton jälkeen.

– Seuraavaksi palautellaan ja valmistaudutaan tiiviiseen tahtiin – torstaina osa tekee saliharjoituksen ja osa käy kentällä, ja perjantaina viimeistellään valmistautuminen ennen lauantain vierasottelua Kotkassa, Wiss kertoi.

Ainoana suomalaisjoukkueena eurokentillä jatkava KuPS pelaa ensi viikon torstaina kotonaan isoista asioista ja miljoonista euroista, kun se isännöi RFS:ää.

Voitto otteluparista takaisi pääsyn Eurooppa-liigan karsintojen playoff-kierrokselle ja sinetöisi paikan vähintään Konferenssiliigan liigavaiheeseen. Tappio otteluparista sysäisi KuPSin Konferenssiliigan karsintojen playoff-kierrokselle, joten tie liigavaiheeseen muuttuisi kivisemmäksi. Jos KuPS voittaa otteluparin RFS:ää vastaan ja otteluparin vielä Eurooppa-liigan karsintojen playoff-kierroksella, etenee kuopiolaisjoukkue Eurooppa-liigan liigavaiheeseen.