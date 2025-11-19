Chicago Blackhawksin Connor Bedard ja San Jose Sharksin Macklin Celebrini olivat jääkiekon NHL:n yön kierroksen tähtiä.
20-vuotias Bedard ja Celebrini, 19, iskivät hattutemput. Kolmen maalin ilta oli molemmille kauden toinen.
Bedard kuritti Calgarya 5–2-kotivoitossa ja Celebrini varmisti osumillaan 3–2-jatkoaikavoiton Utahista Sharks-fanien edessä.
Optastatsin mukaan tämä oli toinen kerta NHL-historiassa, kun kaksi 20-vuotiasta tai nuorempaa pelaajaa tekee hattutempun samalla kierroksella. Ensimmäinen vastaava tapaus nähtiin helmikuussa 1944.
Video Bedardin maaleista jutun yllä. Celebrinin osumat videolla jutun alla.
Bedardin maaleista ensimmäinen tuli erikoisen maalivahtinukahduksen seurauksena, toinen huimalla laukauksella yläpesään ja kolmas tyhjään maaliin.