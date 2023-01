Kuolema Isossa Omenassa: Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kiinniotto-oikeuksissa olennaisia eroja – "Ihmisten on hyvin vaikea tietää, minkä turvatoimen kohteena he ovat"

– Näiden kauppakeskusten osalta tilanne on tosiaan vähän erikoinen, koska siellä voi olla sekä vartijoita sekä järjestyksenvalvojia, kertoo turvallisuusalan tutkija Jyri Paasonen Vaasan yliopistosta.

– Jos tätä tarkastellaan ihmisten oikeusturvan kannalta, niin kyllä heidän on hyvin vaikea tietää, että minkä turvallisuustoimenpiteen kohteena he ovat ja millä toimivaltuuksilla yksityisellä turvallisuusalalla milloinkin toimitaan. Varsinkin kauppakeskusympäristö on sellainen.