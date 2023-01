Olivatko nämä Isossa Omenassa kuolleen uhrin viimeiset lauseet? Poliisilta odotetaan nyt tietoa, miksi vartijat päättivät ottaa naisen kiinni

MTV Uutiset on tutustunut useisiin kiinniottotilanteesta ja kiinnipidon jatkumisesta kuvattuihin videoihin, joita on lähetetty toimitukselle ja joita jaetaan sosiaalisessa mediassa. Osa silminnäkijöiden kuvaamista videoista on niin hyvälaatuisia, että naisen ja vartijoiden kiinniottotilanteessa käymä keskustelu on selvästi kuultavissa.