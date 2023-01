Poliisi Ison Omenan kuolemantapauksesta: Voimankäyttö näytti "kohtuullisen asianmukaiselta" – nyt arvioidaan, olivatko vartijat huolimattomia

Naista oltiin poistamassa paikalta

– Siinä on ollut jonkinlainen häirintätilanne, jota mekin selvittelemme tarkemmin, että mistä siinä on ollut kysymys, Kallio sanoo.

– Sitä on hyvin vaikea arvioida, mutta minun silmiini se voimankäyttö on ollut kohtuullisen asianmukaista. Henkilö on kuitenkin ollut 10 minuuttia voimankäytön kohteena, ja sitä me arvioimme. Arvioimme myös sitä, onko huomioitu riittävästi kohdehenkilön tilannetta ja arvioitu sitä, Kallio kommentoi MTV Uutisille.