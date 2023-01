Vartijoita ja järjestyksenvalvojia epäillään asiakkaan pahoinpitelystä jopa 600 kertaa vuosittain – väitteissä liian kovista otteista korostuu yksi tilanne

Valmiita tilastoja asiasta ei löydy. Turvallisuusalan tutkija Jyri Paasonen Vaasan yliopistosta muistuttaa, että lukumäärässä on kyse vasta rikosepäilyistä.

– Tietysti jokainen tapaus on liikaa. Mutta tämän meidän aineiston osalta pitää muistaa, että me kävimme läpi poliisin tietoon tulleita tapauksia, Paasonen sanoo.

– Tässä tutkimuksessa ei käyty läpi tuomioistuimen ratkaisuja eli kuinka moni näistä päätyi tuomioistuimeen ja kuinka monelle sieltä lopulta tuli tuomio. Tämä on seuraava asia, jota aiomme selvittää.

Useimmiten silminnäkijän roolissa

Suomessa on vartijakortti 16 800 henkilöllä ja järjestyksenvalvojakortti 36 400 henkilöllä. Yhteensä lupia toimia yksityisen turvallisuusalan puolella on 53 200.

Lienee syytä mainita, että poliisin tietoon tulee vuosittain reilut 2 500 väkivaltatapausta, joissa uhrina on vartija tai järjestyksenvalvoja.

– Yksityisen turvallisuusalan toimijoille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että he kokevat työväkivaltaa erittäin paljon. Suurin osa koetusta väkivallasta on loukkaavaa käytöstä ja väkivallalla uhkaamista, mutta myös potkimista ja lyömistä on kokenut jopa joka neljäs vastaaja.