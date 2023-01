Isossa Omenassa menehtyneen naisen kuolinsyystä odotettavissa tiistaina lisätietoa: "Se määrittelee rikosnimikettä"

Lauantaina kauppakeskus Isossa Omenassa tapahtunut 35-vuotiaan naisen kuolema on hyvin poikkeuksellinen.

– Erittäin harvinaista on se, että ihminen menehtyy voimankäyttötilanteessa. Poikkeuksellista on myös se, että ollaan kauppakeskuksessa, jossa on paljon ihmisiä, MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen kertoo kymmenen uutisissa.

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn tutkinnan alustava lausunto on odotettavissa tiistaina. Lausunnon myötä saadaan tietoa siitä, mikä naisen kuoleman todellisuudessa aiheutti. Se määrittelee myös rikostutkintaa.

– Alustavassakin lausunnossa selviää onko ollut yhteyttä voimankäytössä ja kuolemassa. Se määrittelee rikosnimikettä, eli muuttuuko tällä hetkellä oleva kuolemantuottamus vielä törkeämmäksi vai käykö jopa niin, että rikosepäilyä ei enää olisi, Lehtinen sanoo.

Ison Omenan tapauksella ei yhteyttä järjestyksenvalvojiin

Lehtinen haluaa erottaa Ison Omenan tapahtuman ja viime aikoina esiin nousseet järjestyksenvalvojien tekemät pahoinpitelyt juna-asemien läheisyydessä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Ison Omenan tapahtumiin ei epäillä liittyvän minkäänlaista tahallisuutta.

Sen sijaan Avarn Securityn järjestyksenvalvojien teot vaikuttavat tahallisilta ja suunnitelluilta. Heistä yhdeksää on epäilty pahoinpitelystä ja viisi on vielä vangittuna. Tapahtumia on ollut 24 ja törkeitä pahoinpitelyjä kolme.

Tapausten tutkinnassa on Lehtisen mukaan ainutlaatuista tilanteista saatu videomateriaali.

– Järjestyksenvalvojilla on ollut bodycam-kameroita eli se kamera on tallentanut pahoinpitelyt käytännössä metrin päästä HD-tason äänellä ja kuvalla. Poliisille tämä on aivan poikkeuksellinen tilanne, kun ei ole suttuisia valvontakamerakuvia, Lehtinen pohtii.

Poliisi tutkii tarkemmin kauppakeskuksen tapahtumia

Poliisi tutkii Isossa Omenassa tapahtunutta kuolemantapausta edelleen kuolemantuottamuksena ja arvioi syyllistyivätkö vartijat kuolemantuottamukseen huolimattomuuttaan.

Kukaan kiinniottoon osallistuneista neljästä vartijasta ei ole tällä hetkellä poliisin huomassa. Tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio kertoi maanantaina MTV Uutisille, että henkilöt ovat kertoneet tapahtumista oma-aloitteisesti ja auttaneet asian selvittelyssä.

Nainen ei ehtinyt asioida missään kauppakeskuksen liikkeessä ennen tilannetta. Kallion mukaan vartijat oli pyydetty paikalle kauppakeskuksen toisen asiakkaan toimesta.

– Siinä on ollut jonkinlainen häirintätilanne, jota mekin selvittelemme tarkemmin, että mistä siinä on ollut kysymys, Kallio kertoi.