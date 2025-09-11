Imatran Pallo-Veikot varmisti torstaina pääsarjapaikan ensi kauden Superpesiksessä. Helsingissä ei näin ollen nähdä pesäpallon miesten pääsarjaotteluja ensi kaudellakaan.
IPV kukisti karsinnoissa kotikentällään helsinkiläisen Puna-Mustat 1–0 (5–2, 2–2). IPV voitti karsintasarjan otteluvoitoin 3–0 ja pelaa myös ensi vuonna Superpesiksessä.
IPV pohjusti kolmannessa kohtaamisessa voittonsa ensimmäisen jakson kolmannen vuoroparin tasoittavalla vuorolla. Se nykäisi Ukonniemen kentällä 1–2-tappiotilanteesta 5–2-johtoon taottuaan neljä juoksua.
IPV:stä Leo Gardemeister löi ja toi yhden juoksun. Kotijoukkueen Justus Niemeläinen ja Valtteri Havukainen toivat kumpikin kaksi juoksua, Ville-Veikko Olli puolestaan löi kaksi juoksua.
PuMu jatkaa ensi kaudella pelejä Ykköspesiksessä. Ykköspesiksen finaaleista Superpesikseen nousi Koskenkorvan Urheilijat.