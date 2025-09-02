Helsingin Puna-Mustien nousuhaaveet nyt yhden kortin varassa – perinteikäs seura palaa Superpesikseen

Koskenkorvan Urheilijat pelaa ensi kaudella miesten Superpesiksessä. Asia varmistui tiistaina, kun KossU voitti neljännessä kohtaamisessa Helsingin Puna-Mustat 1–0.

KossU johti sarjaa Helsinkiin mentäessä 2–1. Sarjan ratkaisu syntyi tiistain ottelun avausjaksolla, kun KossU karkasi kolmannessa ja neljännessä vuoroparissa pitkälle etumatkalle. PuMu ei pystynyt enää tähän vastaamaan ja avausjakso meni KossU:lle 5–2.

KossU siirtyi toisen jakson ensimmäisessä vuoroparissa 2–1-johtoon. PuMu tuli vielä tasoihin, mutta se ei pystynyt iskemään tarvittavaa johtojuoksua, jotta peli olisi edennyt kotiutuslyöntikilpailun puolelle.

KossU:n voitto tietää sitä, että se palaa Superpesikseen kahden Ykköspesiksessä vietetyn kauden jälkeen.

Koskenkorvan Urheilijat on hyvin perinteikäs pesäpalloseura. Se on napannut historiansa aikana kaksi SM-pronssia.

Puna-Mustien kausi jatkuu puolestaan Superpesis-karsinnoissa, missä se kohtaa Superpesiksen putoamiskarsinnan voittajan eli Imatran Palloveikot.

Kyseisen sarjan voittaja pelaa ensi kaudella Superpesiksessä ja häviäjä tahkoaa Ykköspesistä.

Koskenkorvan Urheilijat (kuvan valkopaidat) palaa miesten Superpesikseen.Lehtikuva