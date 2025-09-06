Tässä on miesten Superpesiksen finaalipari!

Tamperelainen Manse PP ja Sotkamon Jymy ovat edenneet miesten Superpesiksen loppuotteluihin.
Manse PP kukisti neljännessä välierässä Kouvolan Pallonlyöjät 2–0 (5–1, 2–0) ja varmisti loppuottelupaikan voitoin 3–1.
Hallitseva mestari Sotkamon Jymy päihitti puolestaan Vimpelin Vedon kotiutuskilpailuun venyneessä neljännessä välierässä lukemin 1–0 (2–2, 0–0, 0–0, 2–0) ja marssii finaaleihin voitoin 3–1.
KPL ja Veto kohtaavat pronssiotteluissa.
Viime vuonna Sotkamon Jymy päihitti Manse PP:n loppuottelusarjassa voitoin 3–0.
Manse PP:lle ensimmäinen kiinnitys naisten finaalissa
Naisten Superpesiksessä Manse PP voitti ensimmäisessä loppuottelussa Porin Pesäkarhut lukemin 2–1 (1–3, 1–0, 2–1) ja otti ensimmäisen kiinnityksen Suomen mestaruuteen, johon vaaditaan kolme voittoa.
Joukkueet kohtaavat sunnuntaina Tampereella. Mestaruus on katkolla ensimmäisen kerran aikaisintaan perjantaina Porissa.
Ensimmäisessä pronssiottelussa Seinäjoen Jussittaret voittivat Lapuan Virkiän supervuoron jälkeen 2–1s (2–3, 8–1, 2–0). Pronssi irtoaa kahdella voitolla.