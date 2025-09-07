Draamaa loppuun saakka: Superpesiksen mestaruus katkolla

Koko 2020-luvun mitaleilla ollut Mansen naisisto on yhden voiton päässä seuran kolmannesta pesäpalloilun Suomen mestaruudesta.
Tamperelaisjoukkue kukisti sunnuntaina toistamiseen Porin Pesäkarhut jatkovuorojen kautta. Mansen kotivoitto sunnuntaina ratkesi kotiutuskisan toisen kierroksen jälkeen 2–1 (3–0, 1–2, 0–0, 3–2).
– Pienet marginaalit tämän ratkaisi. Paikat lyönneilleni oli katsottuna. Nyt saadaan hyvin aikaa valmistautua perjantain (kolmanteen) finaaliin, kommentoi voittojuoksun kakkossaumasta iskenyt Maija Vastamäki Ruudun haastattelussa.
Mansen 3–0 voittamalla avausjaksolla vierailla ei ollut kolmostilanteitakaan kuin kaksi. Kotijoukkueen kotiutuspalloja sijoiteltiin painepalloina pusseihin.
Lisäksi Saaga-Angelia Raudasoja toi juoksun suoraan kakkospesältä Anna Ala-Kauhaluoman kolmospuolen läpilyönnillä. Raudasoja oli hionut naisissa hyvin harvinaisen kentällemenopompon kuntoon loppuotteluihin.
Pesäkarhujen jokeri Lotta Nummikarin voittokotiutus toisen jakson viimeisessä vuoroparissa pitkitti pelin ratkaisua. Elisa Pauna nostatti sitä ennen vieraiden uskoa tyhjän kentän kunnarilla.
Mansen palkitut olivat kaksi juoksua tuonut koppari Virpi Hukka (kl 8/12) ja etukentällä vahvasti pelannut Johanna Ylöstalo (3/6).
Seinäjoelle pronssia, Laitila säilyy
Ratkaiseva pronssiottelu päättyi Seinäjoella Lapuan Virkiän voittoon.
Kun avauskohtaamisen Lapualla oli kuitenkin voittanut kotijoukkue Jussittaret, tarkoitti sen sunnuntainen tappio lukemin 0–2 (1–3, 2–3) mitaliratkaisun siirtymistä jatkovuoroille.
Jussittarien Silja Syrjälän ja ratkaisukotiutuksen välilyönnillä iskeneen Matilda Niskakankaan juoksut takasivat seinäjokisille toiset peräkkäiset pronssimitalit.
Karsintaotteluissa Haminan Palloilijat ei onnistunut nousuhaaveissaan. Laitilan Jyske säilytti pääsarjapaikkansa voitoin 3–1, kun HP antautui sunnuntaina kotikentällään kotiutuskisan kautta 1–2 (0–4, 5–2, 1–1, 2–3).