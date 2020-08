Helsinki-Vantaalla tehostettava koronatoimia Turun malliin – valtioneuvoston ja STM:n tuki tarvitaan, arvioi Husin diagnostiikkajohtaja Lehtonen

– Tartuntatautilääkäri on lyönyt koneesta tulleille matkustajille karanteenipäätöksen kouraan. Se on tartuntatautilain mukaan täysin korrekti menettely.

Vantaan kaupunki paljon vartijana

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia ei ole määrätty karanteeniin, vaan karanteeni on ollut omaehtoista. Testiin meneminen on myöskin ollut vapaaehtoista. Torjuntatoimenpiteistä vastaa Vantaan kaupunki, jonka sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Aronkytö on sanonut pitävänsä tehtyjä koronan torjuntatoimia toistaiseksi riittävinä. Hänen mukaansa Vantaan kaupunki odottaa uusia ohjeita viranomaisilta, mikäli tautitilanne pahenee.

Negatiivinen tulos voisi vapauttaa karanteenista

Koronatestitodistus pakolliseksi matkustajille

Useilla kymmenillä Skopjesta saapuneiden lentojen matkustajilla on todettu koronatartunta, joten massatestaus on tuottanut tulosta. Jotta resurssit voitaisiin vielä paremmin kohdentaa sinne, missä riski on suurin, Lehtonen ottaisi myös yksilötasolle käyttöön niin sanotut riskilaskurit. Näillä selvitetään, mitä henkilö on ulkomailla tehnyt ja kauan oleskellut missäkin.