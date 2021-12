Kuningattaren kuollessa "London Bridge sortuu" – mutta monarkia porskuttaa pian ennallaan, uskoo professori

Suunnitelmat kuningattaren kuoleman varalle ovat olleet olemassa jo kauan. Yksi ensimmäisenä tapahtuvista asioista on ilmoittaa kuolemasta pääministerille, ken tehtävää tapahtumahetkellä hoitaakaan. Virkamiehen on määrä ilmaista uutinen toteamalla "London Bridge is down", mikä kirjaimellisesti tarkoittaa Lontoon Cityn ja Southwarkin välillä Thames-joen ylittävän sillan sortuneen.