Kuningatar Elisabetilla on ollut äärimmäisen raskas vuosi – näin monarkki voi sisäpiiriläisten mukaan henkisesti

Ison-Britannian kuningatar Elisabetille kulunut vuosi on ollut jo hänen seitsemäskymmenes vuotensa monarkkina. Samalla kulunut vuosi on taatusti ollut yksi kuningattaren elämän kuluttavimmista vuosista, uutisoi People .

Ylimääräistä stressiä ja huolta on aiheuttanut varmasti myös Elisabetin toiseksi vanhimman pojan, prinssi Andrewn ryvettyminen liikemies Jeffrey Epsteinin toimiin liittyvässä seksiskandaalissa. Myös viilentyneet välit pojanpoika prinssi Harryyn ja tämän vaimoon herttuatar Meghaniin painavat taatusti kuningattaren mieltä.

Kaiken lisäksi kuningattarella on ollut omiakin terveysongelmia. Elisabet joutui lokakuussa viettämään jopa yön sairaalassa .

Hovin sisäpiiriläisten mukaan kuningattarella on kuitenkin keino selvitä niin henkilökohtaisista kuin julkisista takaiskuista.

Henkinen kurinalaisuus on auttanut kuningatarta

Myös kuningattaren pitkäaikainen elämäkerran kirjoittaja Ingrid Seward toteaa, että kuningattaren kyky lokeroida asioita on ollut hänelle erityisen hyödyllinen koko elämänsä aikana.

/All Over Press

/All Over Press

– Hän ei anna asioiden kerääntyä sisälleen. Hän on henkisesti kurinalainen, ja se on auttanut häntä näiden 70 vuoden aikana. Se on auttanut häntä käsittelemään kaikkia asioita ja estänyt asioiden tulemisen liian ylivoimaisiksi, Seward jatkaa.