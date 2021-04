Miksi monarkioilla on vielä nykyaikana kannatusta? Euroopan kuningashuoneiden asema näyttää turvatulta – yhtä lukuun ottamatta

– Kuningas tai kuningatar on symbolisesti hyvin tärkeä hahmo, joka antaa kansakunnalle identiteetin ja kansakunnan poliittiselle olemukselle ilmentymän, Helsingin yliopiston professori arvioi.

Skandaalit ravistelleet kuningashuoneita

Useissa Euroopan hoveissa on viime vuosina paljastunut skandaaleja, jotka ovat saaneet ainakin osan kansalaisista kyseenalaistamaan järjestelmän oikeutuksen.

Monarkiaksi lasketaan myös paavin johtama Vatikaani. Se on ainoa Euroopan monarkioista, jossa asema ei periydy, vaan hallitsija valitaan.

Britanniassa viimeisimmän kohun käynnistivät asemastaan kuninkaallisessa perheessä luopuneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan, jotka syyttivät kuninkaallisi a Oprah Winfeyn haastattelussa muun muassa rasismista ja kiusaamisesta. Vielä vakavammista syytöksistä on ollut kyse kohussa kuningattaren kolmanneksi vanhimman lapsen prinssi Andrew'n ympärillä. Hänet on muun muassa yhdistetty pedofiliasta syytettyyn edesmenneeseen liikemies Jeffrey Epsteiniin .

Espanjassa hovin mainetta on loannut edellinen kuningas Juan Carlos I, joka luovutti kruunun pojalleen Felipelle jo kesäkuussa 2014. Hänen rahankäyttöönsä liittyy useita epäselvyyksiä ja viime vuonna Espanjan valtionsyyttäjä kertoi epäilevänsä entisen kuninkaan saaneen Saudi-Arabialta noin 85 miljoonan euron lahjuksen rautatiehankkeessa. Pian tämän jälkeen Juan Carlos pakeni maasta .

Monarkistit ja tasavaltalaiset tasoissa Espanjassa

Juan Carlosin toiminta selittää ainakin osittain sitä, miksi monarkian kannatus valtiomuotona on laskenut Espanjassa viime vuodet. Monissa kyselyissä tasavaltalaisten määrä on jo monarkisteja suurempi.

Hän luettelee muun muassa Ranskan ja Venäjän vallankumoukset sekä ensimmäisen ja toisen maailmansodan. Viimeisin historian vaihe, jossa Euroopassa on nähty merkittävä määrä valtiollisia kumouksia ja järjestelmän uudelleenrakentamisia oli kylmän sodan päättyminen ja sen jälkeiset vuodet.

Viimeisimpiä kyselytuloksia Euroopan monarkioiden kannatuksista. Vastauksista on poistettu epävarmojen osuus.

Brittimonarkian kannatus vahvaa, mutta laskussa

Britannian kuningashuone on Euroopan seuratuin ja kuningatar Elisabet II on edelleen myös esimerkiksi Kanadan, Australian sekä lukuisten Kansainyhteisön maiden päämies.

Tasavaltaa kannattavien brittien määrä on viime vuosina noussut tasaisesti, mutta monarkisteja on silti huomattava enemmistö. Kannatus ei kuitenkaan ole aivan niin korkeaa kuin Norjan ja Tanskan kuningashuoneilla.

– Britannia on juuriltaan tuhatvuotinen kuningaskunta, jossa on monia monarkistisia kerrostumia ja monet instituutiot ovat riippuvaisia monarkiasta. On hyvin vaikea nähdä, millainen olisi se demokraattinen prosessi, joka saisi enemmistön briteistä kannattamaan täydellistä valtio-opillista, professori Kolbe sanoo.