Kuningatar Elisabetin lähipiiri tyrmää yhden piirteen, joka monarkkiin usein liitetään: "Se ei ole lainkaan niin"

95-vuotias kuningatar Elisabet on hallinnut Iso-Britanniaa jo 70 vuoden ajan. Kuninkaalliselämäkerturi Robert Hardman on kirjoittanut uransa aikana Elisabetista useita teoksia ja seurannut monarkin elämää tarkasti.

Jälleen uuden Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II -kirjan Elisabetista tehtaillut Hardman kertoi hiljattain Peoplelle, että kuningatarta määrittävät erityisesti muutamat tietyt piirteet.

– Kyllä, hän on heittämällä historiamme pisimpään elänyt monarkki. Hän on todellakin huomion keskiössä, ja hänellä on halua ja intoa työtään kohtaan. Hän todella nauttii siitä, mitä tekee.

Kulunut vuosi on ollut Elisabetille varsin raskas. Huhtikuussa 2021 hänen aviomiehensä prinssi Philip menehtyi 99-vuotiaana. Pari oli naimisissa 73 vuotta. Aviopuolison kuoleman lisäksi Elisabet on joutunut käsittelemään suurta kuninkaallista skandaalia, jonka on aiheuttanut hänen seksuaalisen hyväksikäytön syytösten keskellä rypenyt poikansa prinssi Andrew.

Lisäksi Elisabetilla itsellään on ollut terveysongelmia, joista viimeisimpänä iäkäs kuningatar sairasti koronan alkuvuodesta.

– Hän on erittäin hyvä noudattamaan lääkärien määräyksiä, Hardman kertoo.

Vaikka Elisabetilla on ollut vaikeaa, on kuningatar kirjailijan mukaan kuitenkin ihminen, joka pitää yllä positiivista ilmapiiriä lähipiirinsä kesken.

– Ne, jotka tuntevat hänet hyvin puhuvat hänen huumorintajustaan sekä siitä, kuinka optimistinen ja positiivinen ihminen hän on.

Hardmanin mukaan esimerkiksi kuva, joka Elisabetista on annettu draamasarja The Crownissa olisi hyvin kaukana todellisuudesta. Kirjailija kertoo, että Elisabetin ystävien sekä läheisten työntekijöiden mielestä The Crownissa esitetty kuningatar olisi jatkuvasti onneton.

– Se ei ole lainkaan niin.

Toinen suuri väärinymmärrys koskien Elisabetin luonnetta on Hardmanin mukaan se, että monarkki ainoastaan symbolinen hahmo, joka menee sinne, minne käsketään ja hymyilee diplomaattisesti ottamatta kantaa mihinkään.

– Kun pääsee niin monien tilaisuuksien kulissien taakse, hän todella pitää poliitikot varpaillaan.