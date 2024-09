Asiantuntijat hämmästelevät, miksei jatkuvasti terveydentilallaan hätkähdyttävä kuningas luovu kruunustaan: "Jossain menee se raja"

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. MTV Katsomosta löydät sarjan kaikki jaksot.

Kaksikko on vahvasti yhtä mieltä siitä, että on. Esimerkiksi Norjassa, jossa terveytensä kanssa vuosia kamppaillut kuningas Harald , 87, pitää yhä kynsin hampain kiinni kruunustaan, vaikka kovin moni ei pidä sitä enää millään tapaa järkevänä.

Harald on viime vuosien aikana sairastanut monin tavoin. Hänellä on ollut niin syöpää kuin sydänvaivojakin, eikä terveysongelmille näy loppua. Viimeksi alkuvuodesta kansa sai seurata henkeä pidätellen, kun kuningas kiikutettiin Malesian lomaltaan takaisin Norjaan hänen saatuaan matkalla infektion. Sen johdosta hänelle täytyi lopulta asentaa väliaikainen sydämentahdistin.

– Se oli sellaista aikaa, että suurin osa norjalaisistakin ihmetteli, että mitä ihmettä meidän kuninkaamme tekee siellä kaukoidässä. Että eikö minnekään lähemmäs tai itselleen turvallisempaan kohteeseen voinut lähteä lomalle, jos on jo sairas, Jaatinen hämmästelee.

Kuninkaan kruununperijä on hänen vanhin poikansa prinssi Haakon, joka puolisonsa prinsessa Mette-Maritinkanssa on erittäin suosittu pari Norjassa. Myös heidän vanhin yhteinen lapsensa prinsessa Ingrid Alexandra on jo reippaasti täysi-ikäinen.