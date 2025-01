Vuonna 2020 Belgiassa saatiin vuosikymmenten vaivaannuttavalle väännölle päätös, joka teki 52-vuotiaasta taiteilijasta yhtäkkiä prinsessan

Kruunun takaa -ohjelmassa kerrataan sitä, kuinka Belgiassa saatiin vuonna 2020 yllätysprinsessa 52-vuotiaasta Delphine Boëlista.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kuninkaallisiin perehtynyt kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili keskustelevat henkilöistä, joista on vuosien saatossa tullut eri tavoin kiusallisia hahmoja eurooppalaisissa kuninkaallisissa piireissä.

Yksi tällaisista hahmoista on Belgian "yllätysprinsessa" Delphine Boël. Hänet julistettiin prinsessaksi Belgiassa vuonna 2020, hänen ollessaan 52-vuotias.

Prinsessa Delphinen biologinen isä on Belgian entinen kuningas Albert, jolla oli aikoinaan vuosikymmeniä pitkä avioliiton ulkopuolinen suhde Delphinen äidin paronitar Sybille de Selys Longchampsin kanssa. Salasuhteen aikana kuningas Albert oli – ja on yhä – naimisissa kuningatar Paolan kanssa.

– Hän vietti paljon aikaa tämän kakkosperheensä kanssa, mutta tyttärelle ei ollut ihan selvää, kuka tämä äidin miesystävä on, onko se hänen isänsä vai ei, koska äidillä oli kuitenkin takanaan avioliitto. Tämä totuus selvisi hänelle 17-vuotiaana, kun äiti sitten tunnusti, että kyllä, tämä mies, joka on viettänyt paljon aikaa heidän kanssaan ja joka myös muistuttaa ulkonäöllisesti aika paljon Delphinea, todella on hänen isänsä. Ja sillä hetkellä jo oli noussut Belgian kuninkaaksi, Jaatinen kertoo.

Tämän tiedon opittuaan Delphine otti isäänsä yhteyttä ja tuli nopeasti ja tylysti torjutuksi. Kuningas oli ilmoittanut Delphinelle, ettei tämän tulisi ottaa häneen yhteyttä. Myöhemmin Delphine aloitti oikeusprosessin todistaakseen olevansa kuninkaan biologinen lapsi.

Prinsessa Delphine vuonna 2021.

Jaatisen mukaan kuningas Albert vetosi pitkään omaan asemaansa sekä oikeudelliseen koskemattomuuteensa, eikä suostunut näin ollen dna-testeihin, joilla asia olisi voitu varmentaa. Vääntöä jatkui pitkään, kunnes kuningas kruunusta luopuessaan vuonna 2013 menetti koskemattomuutensa.

– Asia eteni ja testien jälkeen tulos oli selvä: kyllä, hän on kuninkaan tytär.

Aviottomat lapset kuninkaallisissa piireissä eivät ole mikään poikkeus, vaan vastaavia tapauksia tiedetään vuosisatojen ajalta, eri maiden hoveista. Erityisen tapauksesta tekee se, että Delphine sai dna-tulosten myötä kuninkaan tyttärenä prinsessan tittelin, sekä Delphinen omat lapset saivat niin ikään prinssin ja prinsessan arvonimet.

Delphinen ja kuningas Albertin välit ovat tiettävästi sittemmin parantuneet. Tytär on tavannut sekä isäänsä, että äitipuoltaan kuningatar Paolaa, ja on myös väleissä sisarpuoltensa kanssa. Delphine on edustanut aktiivisesti kuninkaallisena, ja haluaisi tehdä sitä jopa enemmänkin. Viralliselta ammatiltaan Delphine on taiteilija, mutta haluaisi työskennellä enemmän prinsessana.

– Hänhän siis hapuilee lisää tätä, että haluaisi enemmän kuninkaallista asemaa, haluaisi olla ihan tämmöinen niin sanottu "full time working royal", Haili kertaa.

– Tulevaisuus näyttää, että mikä hänen roolinsa on. Minua vähän harmittaa se, että tämä olisi voitu hoitaa paljon tyylikkäämmin, ja todennäköisesti tämä olisi vaan kuninkaan suosiota kasvattanut, jos hän olisi tullut asian kanssa kaapista ulos ja ilmoittanut, että hänellä on tytär ja hän aikoo tyttärensä elämään osallistua. Mutta tämä meni vähän vaikeimman kautta, Jaatinen pohtii.

