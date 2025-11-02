Britannian hallitus kertoo aikovansa viedä jo kuninkaalliset arvonimensä menettäneeltä entiseltä prinssi Andrew'lta tämän viimeisenkin sotilasarvon.
Vielä toistaiseksi Andrew Mountbatten Windsorilla on vara-amiraalin kunniatitteli.
Edesmennyt kuningatar Elisabet vei poikansa Andrew'n muut sotilasarvot jo vuonna 2002, ja torstaina tämä joutui luopumaan myös kuninkaallisista titteleistään.
Puolustusministeri John Healeyn mukaan hallituksen ja kuningas Charlesin pohdinnassa on vielä, viedäänkö Andrew'lta myös tämän sotilasmitalit.
Andrew on paistatellut sotasankarina toimittuaan kuninkaallisen laivaston helikopterilentäjänä Falklandin sodassa vuonna 1982.
Andrew ei joutunut oikeuteen
Andrew kuului vankilassa itsemurhan tehneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin ystäväpiiriin.