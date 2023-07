Kuningas Charles jatkaa käytäntöjen mylläämistä – nyt kohteeksi joutui kuningatar Elisabetin hyvä ystävä: "Ei vain halunnut asua hänen naapurissaan"

Kuningas Charles, 74, on toiminut kuninkaana vajaan vuoden, ja on jo tässä ajassa pistänyt asioita uuteen päiväjärjestykseen palatsien seinien sisäpuolella. Charles on muun muassa ottanut Yhdysvalloissa asuvan poikansa prinssi Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin entisen Ison-Britannian kodin Frogmore Cottagen pariskunnalta ja kertoman mukaan suunnitellut, että hänen pikkuveljensä skandaaliprinssi Andrew voisi muuttaa sinne omasta kartanostaan.