Humanoidirobottien taistelulajishow varasti huomion kevätjuhlagaalassa maanantaina.
Kiinan vuosittaisessa kevätjuhlagaalassa nähtiin humanoidirobottien ja lasten yhteinen taistelulajiesitys.
Humanoidirobotit yhdistivät esityksessä voimansa nuorten kungfu-taitajien kanssa ja esittivät sarjan vaikuttavia temppuja ja synkronoituja koreografioita lavashow'ssa.
Robotit käyttivät myös perinteisiä kungfu-aseita, kuten miekkoja ja nunchakuja.
Kevätjuhlagaala on maailman katsotuin tv-lähetys
Kevätjuhla eli kiinalainen uusivuosi on kiinalaisille tärkein perinteinen juhla. Kevätjuhlagaalaa, joka tunnetaan myös nimellä "Chunwan", katsoo satoja miljoonia kiinalaisia vuosittain.
Kiinan valtiontelevisioyhtiö CCTV:n vuodesta 1983 esittämä gaala on Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman katsotuin vuotuinen televisiolähetys.
Vuoden 2026 kevätjuhla on tänään tiistaina, ja se merkitsee hevosen vuoden alkua.