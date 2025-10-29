Saksalaisen Weltin kuvausryhmä joutui yllättäen Venäjän droonihyökkäyksen kohteeksi kuvatessaan Ukrainan ilmatorjuntayksikköä Dnipropetrovskin alueella Ukrainassa.
Hurja lennokki-isku tallentui saksalaisjournalistin kuvaamalle videomateriaalille.
– Voi luoja! Videolla kuuluu pamauksen jälkeen.
– Oletteko elossa, oletteko elossa? Ääni puhuu kirosanojen saattelemana.
Iskussa sai surmansa yksi ukrainalainen sotilas. Toinen ukrainalaissotilaista loukkaantui vakavasti, ja hänen jalkansa jouduttiin myöhemmin amputoimaan.
Paikalla ollut Weltin toimittaja Ibrahim Naber kertoi Instagramissa, että kuvausryhmän jäsenet selvisivät tilanteesta pelkillä ruhjeilla.
– Olimme vain muutaman metrin päässä kolmen hengen miehistöstä, kun drooni osui. Olimme juuri saaneet haastattelun päätökseen, Naber kuvailee Instagram-päivityksessään.
Welt kertoo, että isku tapahtui 13. lokakuuta.