Konkaripoliisit huolestuivat uudesta aseilmiöstä: "Väkivalta on siirtynyt kodeista kaduille"

– Väkivalta on siirtynyt kodeista kaduille ja julkisille paikoille. Se on uudehko ilmiö. Aiemmin julkisilla paikoilla tapahtuneet ammuskelut ovat liittyneet rikollisjärjestöihin ja liivijengeihin. Nyt näyttää, että suhteellisen tavallisetkin ihmiset ovat siirtäneet tekoja kaduille. Ampuma-aseita on valitettavasti entistä enemmän, Helsingin poliisin murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen sanoo.