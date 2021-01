Kyselytutkimus: Ajanpuute karsii lapsille lukemista – näin korona-ajan poikkeusolot vaikuttivat lasten lukuhetkiin

– Tutkimuksen perusteella ajan puute on ylivoimaisesti suurin syy lukematta jättämisen taustalla: kun oltiin enemmän kotona ja harrastukset olivat tauolla, lukemiselle oli enemmän aikaa, kertoo Lukukeskuksen kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö.

Isommillekin lapsille olisi hyvä lukea

Jäkön mukaan lapsen iällä on suuri merkitys siihen, kuinka aktiivisesti hänelle luetaan. Pienten lasten vanhemmista noin 70 prosenttia kertoo lukevansa lapsilleen useita kertoja tai vähintään kerran päivässä.

– Alakouluikäisten lasten vanhemmista vähintään kerran päivässä lukee Lukukeskuksen teettämän kyselyn mukaan enää noin kolmasosa, ja 13 prosenttia on lopettanut lukemisen kokonaan, Jäkkö kertoo.

Jäkön mukaan osa vanhemmista on siinä käsityksessä, että lapselle kannattaa ruveta lukemaan vasta, kun lapsi alkaa puhua tai hänen kanssaan voi keskustella luetuista kirjoista.

Itse lukeminen on lapselle alkuun raskasta, vaikeaa ja hidasta, joten kuuntelijasta pelkäksi lukijaksi siirtyminen saattaa herättää pettymyksiä. Vanhempi voi ääneen lukemalla varmistaa, että lapsi saa jatkossakin nauttia monipuolisesta kirjallisuudesta. Ääneen lukeminen myös osoittaa, että aikuinen on kiinnostunut lapsesta ja pitää lukemista tärkeänä.

Kehittää empatiaa ja matemaattisia taitoja

Jäkön mukaan opettajat usein osaavat kertoa jo ensimmäisen luokan ensimmäisten koulupäivien perusteella, ketkä ovat niitä lapsia, joille on luettu. Se näkyy esimerkiksi siinä, minkälaiset taidot lapsella on keskittyä ja rauhoittua sillä hetkellä käsillä olevan tehtävän äärelle.

– Kiinnostavaa on myös se, että Suomessa on totuttu ajattelemaan vanhempien sosioekonomisen taustan periytyvän lapselle, mutta tätäkin voi kompensoida ääneen lukemalla: se on tavallaan ilmainen keino aidosti vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen ja vähentää taustan merkitystä.