Seiska: Janne Ahosella uusi kumppani

Janne Ahonen on löytänyt rinnalleen uuden kullan. Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 27.08.2025 09:13
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Janne Ahonen on löytänyt rinnalleen uuden kullan. 

Ex-mäkihyppääjä Janne Ahonen on löytänyt rinnalleen uuden kumppanin, uutisoi Seiska. Ahonen myönsi suhteen lehdelle. 

– Kyllä, olemme olleet jo alkukesästä asti oikeassa suhteessa. 

Ahonen erosi keväällä pitkäaikaisesta puolisostaan Tiia Ahosesta. Ahonen kertoo Seiskalle uuden kumppanin olevan nuorempi ja tulleen yllättäen elämään. 

Kyllä se aika yllättäen tuli. Niinhän se elämässä aika monesti menee.

Janne Ahonen ja Tiia Ahonen olivat naimisissa yli 20 vuotta. Pariskunta meni naimisiin vuonna 2004. Ahosilla on kaksi yhteistä lasta.

Janne AhonenEroSeurapiirit

