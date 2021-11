Kuluttaja-asiamies peräänkuuluttaa tarkkuutta markkinoinnin ympäristöväittämiin – "Vaatii ymmärrystä, ettei lipsuta viherpesun puolelle"

Kuluttaja-asiamies on verrannut meijeriyhtiö Arlan ja lihayhtiö Atrian väitteitä pakkausten ympäristöystävällisyydestä. Arlan markkinointi kaipasi täsmennystä, mutta Atrian väitteille löytyi riittävät perustelut.

– Ympäristöteot näkyvät paljon markkinoinnissa, mutta on hyvä muistaa, että niistä kertominen vaatii erityistä tarkkuutta ja ymmärrystä, ettei lipsuta viherpesun tai yleistämisen puolelle, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Hänen mukaansa kokonaisuudesta voi muodostua harhaanjohtava kuva, vaikka annetut tiedot olisivat sinänsä oikeita. Periaatteena on, että ympäristöväitteiden on oltava selviä, täsmällisiä ja ymmärrettäviä. Yrityksellä on oltava näyttöä väittämiensä tueksi.